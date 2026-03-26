新潟県十日町市の女子中学生が自宅を出て行方不明となってから、3月26日で2か月となりました。警察による懸命な捜索が続いていますが、いまだその足取りは掴めていません。 行方不明となっているのは、十日町市新座に住む中学3年生・樋口まりんさん(行方不明時14)です。樋口さんは1月26日午後7時過ぎ、自宅のリビングで家族と一緒に夕食をすませ、その場を離れたのを最後に行方がわからなくなっています。玄関のカギが開いていた