元AKB48の内田眞由美（32）が26日、自身のインスタグラムを更新し、昨年12月に鼠径部に液体がたまった袋状の水腫（しこり）ができる疾患「ヌック管水腫」の切除手術を受けていたことを報告した。「昨年12月にヌック管水腫の切除手術をしました。2月に終診して、今はもうバリバリ元気に動いて働いています」と病室でベッドに横たわる自身の姿を投稿。「病名が分かるまで検査に数年かかったり、術前後は不安なことも多かったので