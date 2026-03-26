３児の母でお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が２４日、ブログを更新。子供達の通知表を手にし、長男の評価より次男の評価が気になることから「すまん！」と親としての気持ちを表した。小原は次男について「弟はもう少しが、ないと褒められます」と３段階評価の内訳が「よくできる。できる。もう少し」であることを記し、「３年間まだ一個もない残り３年間も頑張ってもらいたいです」と願った。「お父さんがもう