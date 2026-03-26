将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第7局が25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に89手で敗れた。通算成績は永瀬の3勝4敗で王将初奪取はならず。全敗だった藤井との7度目のタイトル戦で3勝1敗と追い込んだものの、無念の敗退。藤井の分厚い壁にまたしても阻まれた。対局後、永瀬は「3勝1敗のと