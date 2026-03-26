将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利した。シリーズ成績を4勝3敗とした藤井王将は、防衛5連覇を達成。一時は1勝3敗と絶体絶命のカド番に追い込まれながらも、怒涛の3連勝とまさに大逆転での防衛を果たした。七番勝負での1勝3敗からの大逆転は将棋