将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）は藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に89手で敗れ、シリーズ成績3勝4敗で悲願の王将奪取はならなかった。第4局を終えた時点で3勝1敗とし、絶対王者をカド番に追い詰めた永瀬九段だったが、そこから底力を発揮した藤井王将の反撃に遭い、あと一歩のとこ