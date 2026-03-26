LDBは2026年3月25日、20〜40歳女性300名を対象に実施した「妊娠・妊活と性感染症検査」に関する意識調査の結果を公開した。本調査は2026年3月、インターネット調査にて行われた。調査の結果、妊活前の検査の必要性を感じつつも、実際には60%以上が検査を受けたことがないという、意識と行動のギャップが浮き彫りになった。○将来妊娠を希望する女性は約8割将来妊娠を希望するか聞いたところ、将来子どもを「持ちたい」は84.3%に達