将来の夢は、時代を映す鏡だと言われる。だが最新の調査を読み解くと、変わっているようで変わらない、そんな微妙な輪郭が浮かび上がる。第一生命保険株式会社が全国の小中高生と保護者３０００組を対象に実施した「大人になったらなりたいもの」調査は、子どもたちの価値観が安定と挑戦の間で揺れている現状を示した。小学生ではその傾向が象徴的だ。男子は「会社員」が６年連続１位を維持しつつ、「野球選手」が「ＹｏｕＴｕ