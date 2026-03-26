物価高が家計を直撃する中でも、教育費だけは守られている―。Ｄｕｏｌｉｎｇｏ，Ｉｎｃ．は中学生または高校生の子どもを持つ保護者１１００人を対象に、「高校無償化と家計・教育費に関する意識調査」を実施した。その調査によると、中高生の子どもを持つ保護者の８０．８％が「家計が厳しくなった」と回答する一方、削減対象として教育費（習い事等）を挙げたのはわずか９．６％にとどまった。外食費や旅行費を削ってでも、