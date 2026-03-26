日本相撲協会は２６日、春巡業の休場力士９名を発表した。幕内若隆景は春場所で右ひじなどのケガで１４日目から途中休場。今回の巡業も不参加となった。その他の休場力士は、幕内美ノ海（木瀬）、幕内阿武剋（阿武松）、幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）、幕内時疾風（時津風）、幕内藤青雲（藤島）、幕内翠富士（伊勢ヶ浜）、十両友風（中村）、十両大青山（荒汐）。春巡業は２９日から４月２６日までの日程で、関西、北陸、関東