国内男子ゴルフツアーを主管する日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は２６日、都内で会見し、日系投資ファンドの日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）と契約を結び、新会社「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー（Ｊ―Ｔｏｕｒ）」を設立したことを発表した。３月１７日付で新会社を設立。２０２７年からＪＧＴＯが持つツアーの管理、運営に関する業務・事業を移管する。巨額の資金を投入し、選手の栄養管理や下部ツアーのプレーフィー