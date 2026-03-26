イケア・ジャパンは3月25日、4月の新商品640点以上を4月1日より順次、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで販売開始すると発表した。新生活が始まる季節に合わせ、手ごろな価格で自分らしい空間をつくれるアイテムが多数登場するとのことだ。IKEA4月の新商品4月の新商品は、部屋の雰囲気を一新したくなる季節に合わせ、自由な発想で家を快適にできるアイテムが充実している。丸みのあるデザインのチェアや、縦横自由に使