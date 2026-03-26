モデルでタレントの谷まりあが２６日までにＳＮＳを更新した。谷はインスタグラムに、ピンクのトップスと白いスカートに淡いピンクのオーバーコートを羽織った姿で、桜の木をバックにポーズをとる様子をアップ。「先日弟の大学の卒業式に参加してきました」と明かし、「ありがとうと感謝の声が聞こえたり、もうみんなで授業に一緒に出ることがないのかあと仲間を惜しんでる声が聞こえたり、でも本人たちは次の道へと目を輝かせ