【モデルプレス＝2026/03/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優の母・京子さんが3月25日、自身のInstagramを更新。家族での食事会の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】妊娠発表の27歳タレント「ママが美人すぎる」夫・母・兄と“豪華中華”でディナー◆みちょぱ、夫・母・兄とお祝いディナー京子さんは「今年もみんなで誕生日ごはん 予定合わずで、息子・士門くん・私まとめてお祝い」とつづり、食事会での