料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が撮影や取材、プライベートで愛するとっておきの手みやげをご紹介。今回担当するのはオレンジページnet デスク吉川。3人の子育てに忙殺される中で、貴重すぎる自分時間の過ごし方をリストアップしておくことが日々の楽しみ。コーヒータイムに食べるちょっとしたおやつ探しもそのひとつ。卒業、入学、入社、異動……春は出会いと別れの季節、とはよくいったもの。ご自身だけでなく