ケント豪中銀副総裁、インフレ警戒強く示す＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで一時下げるも反発。イラン情勢を受けたドル買いが優勢となり、昼前に0.6932ドルを付けた。もっとも、安値からは反発を見せ、0.6957ドルを付けている。朝に豪中銀のケント副総裁が、イラン情勢を受けたエネルギーショックが物価上昇圧力を高め、インフレ期待を押し上げる可能性があると指摘しており、豪ドルの買いにつながっている。 豪ド