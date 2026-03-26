【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00 予想N/A前回-24.7 フランス企業景況感（3月）16:45 予想96.0 前回97.0 フランス消費者信頼感指数（3月）16:45 予想89.0前回91.0 ユーロ圏マネーサプライM3（2月）18:00 予想3.2%前回3.3%（前年比) 【ノルウェー】 ノルウェー中銀政策金利（3月）18:00 予想4.0%前回4.0%（預金金利) 【南