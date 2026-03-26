16:00財務省国債市場特別参加者会合「最近の状況と今後の見通し」 18:00デギンドスECB副総裁、エストニア中銀総裁、会議「ヨーロッパの課題」出席 18:30ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席 27日 1:00テイラー英中銀委員、イベント講演 ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演 1:30グリーン英中銀委員、討論会出席 2:00米7年債入札（440億