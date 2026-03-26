テクニカルポイント ユーロポンド、下降トレンドは一服、０．８６台で揉み合い 0.8744ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8732エンベロープ1%上限（10日間） 0.8717100日移動平均 0.8705一目均衡表・雲（上限） 0.8700一目均衡表・基準線 0.8699一目均衡表・雲（下限） 0.8693200日移動平均 0.866721日移動平均 0.8656現値 0.864610日移動平均 0.8645一目均衡表・転換