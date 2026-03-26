【これからの見通し】神経すり減る相場展開、好悪材料が交錯ドル円は１６０円手前で身動き取れず 今週はイラン関連の報道に市場が振り回されている。米政権はイランとの停戦合意を模索しているが、１５項目の提案はイランにとっては受け入れがたい内容だ。パキスタンが仲介役となり、一部ではトルコでの協議開催の動きも報じられている。しかし、イラン側も革命防衛隊が５項目の要求を突き付けており、これも米国には受け入