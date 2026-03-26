２４日、電力調整ホールで働く国網雄安新区供電の職員。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘3月26日】中国河北省の雄安新区はスマート、グリーン（環境配慮型）、イノベーションを軸に電力網整備を進め、人工知能（AI）技術を活用して「電力網スマート運用エージェント」を積極的に構築することで、電力系統の制御判断を自動化からインテリジェント化の段階に転換している。中国の送電大手、国家電網傘下の国網河北