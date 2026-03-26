株式会社オープンハウスグループは26日、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）とのパートナーアスリート契約を継続すると発表した。同社は2022年9月、村上の日本選手シーズン本塁打プロ野球記録更新を祈念し、「日本選手初の56号本塁打を打てば1億円のお家をプレゼント」する「特別ホームラン賞」を発表。村上は見事シーズン最終打席で56号に到達し史上最年少の3冠王に輝いたが、同社はこの偉業を称え上限金額を「1億円」か