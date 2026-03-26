MBSテレビが26日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開き、総合編成局長・田淵伸一氏、 総合編成部長・八木航平氏が出席した。今回の改編率は10.0％と小規模。田淵氏は「MBSは生の力を最大限に発揮し、視聴者の皆様にたっぷり楽しんでいただく半年に」と方針を説明した。「よんチャンTV」「サタプラ」「せやねん！」といったといった人気生放送番組に加え、「連覇間違いナシと信じて疑わないタイガース戦、秋にはメダルラッ