日本維新の会の遠藤国対委員長は、新年度予算案をめぐる野党の対応について、「野党はずっと寝ていたらいい」などと批判しました。野党はこれに強く反発しています。現在、衆議院では新年度予算案の審議で与党側が採決を強行したとして野党側が反発し、法案を審議する各委員会は開催の見通しが立っていません。日本維新の会遠藤敬 国対委員長「もうずっと寝転がっていただいて、国民のためにならない野党なんだということは