4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催する『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』で映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）のスペシャルステージが決定した。スペシャルステージの出演者は当日明かされる。【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に実写映画第2弾となる本作では、相変わらずのクズらしい毎日を送っている松野家の6つ子が、人間の価値観を“クズであ