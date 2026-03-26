◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 ― 三重（2026年3月26日甲子園）2回戦で大阪桐蔭と三重がベスト8入りを懸けて対戦した。大阪桐蔭が5―4と1点リードで迎えた8回裏、三重は1死二、三塁のチャンス。ここで7番・大西新史（3年）はスクイズを試みて空振り。捕手が捕球できず、ボールが転がる間に三塁走者がホームインして同点かと思われた。しかし、大阪桐蔭2番手・石原慶人（3年）の投球は空振りした大西の