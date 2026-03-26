フリーアナウンサーの中川安奈さんが3月26日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球開幕前日に読売ジャイアンツ（巨人）の新ユニフォームを着用したオフショット写真を複数公開しました。【写真を見る】【 中川安奈 】「 新しくゲットしたこのユニフォームを着て応援しに行くのが待ち遠しいっ」ピンクの「GIANTS」ユニフォーム姿を披露投稿では「プロ野球開幕前日ですね」と書き出し、「 新しくゲットしたこのユニフォームを着