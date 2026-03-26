元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、SNS上で偽アカウントが発生していると報告した。斉藤被告は「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と注意を呼びかける。また「注意喚起現在、TikTok上で『バームさいとう』を名