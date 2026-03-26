アジアサッカー連盟(AFC)は26日、4月11日にサウジアラビアのリヤドで開催予定だったアジアカップ組合せ抽選会を延期することを発表した。新たな日程は後日発表するとしている。中東情勢が緊迫するなか、AFCは「組合せ抽選会セレモニーにすべての関係者が支障なく出席できるように慎重に検討した結果の判断」と説明している。なお今月で終了する予定だったアジア杯3次予選は、B組の首位レバノン対2位イエメンが延期となった。