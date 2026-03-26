中村美律子が、デビュー40周年記念曲となる『人生万歳』を5月27日にリリースする。 （関連：【画像あり】中村美律子、“みつこの日”に行われた笑顔表情筋（R）協会とのコラボレーションイベント場面写真） 本情報は、今年デビュー40周年を迎える演歌歌手の中村が、自身の名前の語呂合わせから制定した“みつこの日”である3月25日に笑顔表情筋（R）協会と開催したコラボレーションイベントに