【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の佐藤景瑚と豆原一成が出演する『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!? バナナ番長ライバル登場編』のビジュアルが公開された。 ■食品量販店のバナナ売り場がファンの聖地化！ 2025年に始動した『Doleバナ活(R)サポーター バナナ番長』企画は、北海道から沖縄まで全都道府県の食品量販店など1万1,450店舗で展開。 リーゼント姿のJO1佐藤景瑚＝バナ