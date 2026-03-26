ハニーズホールディングス [東証Ｐ] が3月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比30.1％減の22.7億円に落ち込み、通期計画の56億円に対する進捗率は40.7％にとどまり、5年平均の47.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の33.2億