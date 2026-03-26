サクサ [東証Ｓ] が3月26日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の240円→305円(前期は165円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日公表いたしました「株主還元の強化（増配）に関するお知らせ」に記載のとおり、株主の皆さまへの還元をより一層強化する観点から、特別配当を早期に実施する方針といたしました。具体的には、特別配当の総還元額は