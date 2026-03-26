クリーク・アンド・リバー社 [東証Ｐ] が3月26日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の50億円→48.8億円(前の期は36.9億円)に2.4％下方修正し、増益率が35.4％増→32.1％増に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の32億円→41億円(前の期は22.5億円)に28.1％上方修正し、増益率が42.2％増→82.1％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに