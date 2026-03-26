近畿車輛 [東証Ｓ] が3月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→1億円の赤字(前期は3.3億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の4億円→5億円(前期は5.6億円)に25.0％上方修正し、減益率が28.6％減→10.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下