フィードフォースグループ [東証Ｇ] が3月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比32.0％増の14.1億円に拡大したが、通期計画の20.2億円に対する進捗率は69.8％となり、5年平均の70.6％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.