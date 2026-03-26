26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数411、値下がり銘柄数1035と、値下がりが優勢だった。 個別ではトライアイズ、地盤ネットホールディングスがストップ高。東京衡機は一時ストップ高と値を飛ばした。神田通信機、ブルボン、エスビー食品、三洋堂ホールディングス、ジョルダンなど25銘柄は昨年来高値を更新。システムディ、ミナトホールディングス、片倉コープアグリ