26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ144489 -19.9 47400 ２. 日経Ｄインバ 34840-4.24872 ３. 純金信託 18715 -20.2 21295 ４. 野村日経平均 18039 -24.5 55650