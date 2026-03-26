26日の日経平均株価は前日比145.97円（-0.27％）安の5万3603.65円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は548、値下がりは979、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は123.01円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が42.52円、東京海上 が13.54円、ファナック が12.37円、住友電 が10.86円と並んだ。 プラス寄与度トップ