26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数123、値下がり銘柄数445と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、ＷｉｌｌＳｍａｒｔ、アミタホールディングス、ココペリ、リファインバースグループなど6銘柄がストップ高。アスタリスクは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥなど5銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタ