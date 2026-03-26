演歌歌手の藤あや子が25日、自身のアメブロを更新。「あっちゃん」と呼ぶ孫と銀座へ出かけたことを報告した。【映像】藤あや子、孫・あっちゃんとの2ショット藤は「銀ブラ あっちゃんとデート」と書き出し、孫と一緒に出かけたことを報告。「終業式を終えて おしゃれして 晴れやか気分で出かけ」とつづり、「ランチは飲茶」を満喫したことを明かした。続けて「それにしても銀座はインバウンドのお客様が多いね〜」と述べ、街