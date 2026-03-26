開幕前日の記者会見で握手する日本ハム・新庄監督（左）とソフトバンク・小久保監督＝みずほペイペイドームプロ野球は27日にセ、パ両リーグ計6試合が行われて開幕する。26日は各チームが調整。2年連続日本一に挑むソフトバンクは、みずほペイペイドームに昨季リーグ優勝を争った日本ハムを迎える。先発は上沢と伊藤。ロッテはZOZOマリンスタジアムで西武と対戦し、毛利（明大）が球団新人で76年ぶりに開幕戦で先発。西武は渡辺