日本ハム、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。Netflix2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のフィールドリポーターを務めた糸井氏。「TEAMNetflixJapanWBC2026」とつづり、同スペシャルサポーターを務めた俳優の渡辺謙、二宮和也との3S、スタッフとのオフショットを投稿した。