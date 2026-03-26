研究者らが岩石サンプルを採取した西オーストラリア州のイースト・ピルバラ・クラトン/Roger Norman/Alamy Stock Photo（CNN）パズルのピースのように地球を覆う岩石地殻はゆっくりと、だが着実に動いている。プレートテクトニクスと呼ばれるこのダイナミックな現象は、地球上での生命誕生を促した生息環境や気候条件の形成に寄与したとされている。しかしこうした地質学的プロセスが具体的にいつ始まったのかは、数十年にわたり科