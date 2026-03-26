元フジテレビの取締役解説委員長で、『プライムニュース』（BSフジ）のキャスターを長く務めた反町理（おさむ）氏。現在はおもに、自らのYouTubeチャンネル「反町理のソコが聞きたい!!」で政界のキーマンをインタビューし、その内容を配信している。また、自身のXでも社会問題などを旺盛に発信している反町氏だが、「大阪に出現したシカ問題」について私見をつづったところ、それが物議を醸す事態となってしまった。「3月中旬