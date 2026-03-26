【WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争】 5月28日 サービス終了予定 スクウェア・エニックスは、Android/iOS用タクティカルPRG「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争（FFBE幻影戦争）」のサービスについて、5月28日12時をもって終了すると発表した。 本作は、「ファイナルファンタジ