美しい景観と豊かな自然を継承する村として、「日本で最も美しい村連合」に加盟している岡山県新庄村。鳥取県との県境に位置し人口およそ800人という小さな集落だが、かつて出雲街道の宿場町として栄えたという歴史を持つ。同村の特産品といえば「ヒメノモチ」だが、それを使った個性的なグルメがいま注目を集めているようだ。☆☆☆☆そのグルメとは「牛もち丼」。甘辛いしょう油ベースの牛丼風スープで食べる雑煮だ。“丼”