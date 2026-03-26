日本相撲協会が弟子に暴力を振るった大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対する処分を協議する臨時理事会を４月９日に開催することが２６日、分かった。広報部長の藤島親方（元大関・武双山）が都内で理事会後に報道陣の取材に応じ、明らかにした。現在、協会のコンプライアンス委員会が事実関係の調査と、理事会に答申する処分意見をまとめる作業を進めているという。伊勢ケ浜親方は２月下旬に弟子の幕内・伯乃富士