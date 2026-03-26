ベリンツォーナ国際ユース大会に参戦、3月27日から活動開始する日本サッカー協会（JFA）は3月26日、スイスで開催される「ベリンツォーナ国際ユース大会（3月27日〜4月8日）」に臨む日本高校サッカー選抜メンバー18人を発表した。今回の遠征には、流通経済大柏高のDF廣瀬煌やMF乙川宙、大津高のMF岩崎天利ら選手権で活躍した精鋭たちが選出された。流通経済大柏高のDFメンディーサイモン友とMF古川蒼真は2年生。チームを率いる