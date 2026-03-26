英国のヘンリー王子とメーガン妃が、Netflix向けにポロを題材としたテレビドラマを製作する。夫妻の制作会社アーチウェル・プロダクションズが、同配信サービスとの新たな「ファーストルック契約」の一環として手がけるものとなっている。 【写真】Netflixがメーガン妃のライフスタイルブランドとの提携終了資金提供停止 「デッドライン」によると、同作はドラマ「ダイナスティ」を手